Британского чиновника уволили за призыв к прекращению огня в Газе

Член Консервативной партии Великобритании Пол Бристоу, занимавший должность помощника министра в министерстве науки, инноваций и технологий был уволен после того, как выступил с призывом к прекращению огня в секторе Газа в письме премьер-министру страны Риши Сунаку. Об этом сообщает The Guardian.

Как следует из текста, Бристоу лишили должности, так как его комментарии «не соответствовали принципам коллективной ответственности».

Издание уточняет, что в двухстраничном письме премьер-министру на прошлой неделе политик заявил, что палестинским гражданам в секторе Газа грозит «коллективное наказание» в результате атак Израиля после нападения ХАМАС 7 октября.

«Постоянное прекращение огня спасло бы жизни и позволило бы продолжить доставку гуманитарной помощи, [чтобы] достичь людей, которые в ней нуждаются больше всего», — написал он.

До этого представитель премьер-министра страны Риши Сунака заявлял, что Великобритания выступает против призывов к прекращению огня в секторе Газа до уничтожения радикального движения ХАМАС.

«Полное прекращение огня пойдет только на пользу ХАМАС. Гуманитарные паузы – временные и ограниченные по масштабу – могут быть оперативным инструментом, и, очевидно, это то, что мы могли бы рассмотреть и обсудить», — заявил он.

Ранее в Британии призвали избегать «абстрактных» призывов к прекращению огня на Ближнем Востоке.