На Украине зафиксировали снижение доверия к Зеленскому

Украинский лидер Владимир Зеленский теряет поддержку населения, пишет «Страна.ua». По опросу Киевского международного института социологии (КМИС), доверяют руководителю страны 76% респондентов, а противоположной точки зрения придерживаются 22% украинцев — в мае 2022 года о доверии Зеленскому заявляли 91% респондентов, а негативно высказывались о лидере Украины лишь 7%.

Согласно исследованию, больше всего украинцы доверяют ВСУ — позитивно относятся к армии 94% опрошенных, а не доверяют ей только 5%. Полтора года назад поддержка ВСУ у украинцев была еще выше, о доверии военным говорили 98% респондентов и лишь 1% придерживались иного мнения.

Меньше всего украинцы доверяют правительству и Верховной раде. В случае украинского кабмина позитивную оценку дали лишь 39% респондентов, а негативную — 58%. Что касается парламента Украины, то ему доверяет только 21% опрошенных, 76% придерживаются обратной точки зрения. При этом в мае 2022 года доверие к правительству находилось на отметке в 74%, а к Раде — 58%.

Ранее в США заявили об обиде Зеленского на потерю интереса со стороны Запада.