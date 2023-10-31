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Секретарь Совета безопасности РФ назвал причастных к подрыву на «СП»

Патрушев заявил о причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков»

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Swedish Coast Guard/AP

Вашингтон может быть причастным к прошлогоднему подрыву «Северных потоков». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов», — подчеркнул Патрушев во время выездного совещания в Томске.

По его словам, именно Соединенные Штаты пытаются добиться решения за счет других стран своих экономических проблем.

«А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

До этого стало известно, что шведская прокуратура не установила причастных к взрывам на «Северных потоках».

Также в Guardian сообщали, что сейсмологи Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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