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Патрушев связал обострение на Ближнем Востоке с политикой США

Патрушев заявил, что политика США спровоцировала обострение на Ближнем Востоке

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что политика США спровоцировала и обострила конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Именно политика Вашингтона спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение ситуации на Ближнем Востоке и уже привела к огромным жертвам среди мирного населения», — сказал Патрушев.

По его словам, США вместо того, чтобы содействовать в разрешении конфликта Израиля и Палестины лишь усугубляют ситуацию, поставляя оружие и направляя в регион свои авианосцы.

Ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США передают оружие Израилю с требованием, чтобы оно применялось при соблюдении законов ведения войны.

22 октября газета The New York Times писала, что США передадут Израилю несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, которые должны были отправить на Украину.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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