Трампу пригрозили тюрьмой за нарушение приказа суда

Бывший президент США Дональд Трамп может попасть в тюрьму, если нарушит частичный запрет на неразглашение информации в деле о его вмешательстве в выборы 2020 года, считает экс-юрист Белого дома Тай Кобб, передает The Hill. По его словам, подобное нарушение будет воспринято федеральным судьей крайне серьезно.

«Ему назначат гораздо более суровое наказание, и в конечном счете, я думаю, он проведет ночь или выходные в тюрьме», — пояснил Кобб.

Он добавил, что такое решение явно остановит Трампа от дальнейших нарушений. При этом сам экс-президент США уже пообещал оспорить запрет судьи, который не позволяет ему унижать сотрудников суда и свидетелей по его делу.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года, выборами 2020 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее в США сравнили Трампа с маньяком с топором.