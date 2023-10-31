В Британии раскрыли истинное мнение Джонсона насчет локдаунов

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон якобы негативно прокомментировал локдаун словами «люди все равно умрут» перед тем, как ввести ограничительные меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на записи, сделанные личным секретарем Джонсона, Имраном Шафи.

Согласно записям, в марте 2020 года, перед введением ограничительных мер, Джонсон проводил встречу с тогда министром финансов Риши Сунаком. На встрече Джонсон якобы негативно высказался в отношении строгих ограничительных мер из опасений того, что это может навредить британской экономики.

«Почему мы уничтожаем экономику ради людей, которые все равно скоро умрут?» — задал тогда вопрос Джонсон.

Это подтверждает сам Шафи.

До этого экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что станет телеведущим.

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