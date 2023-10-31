Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии раскрыли истинное мнение Джонсона насчет локдаунов

РИА Новости: Джонсон прокомментировал локдаун словами «люди все равно умрут»

close
100%
BorisJohnson/Twitter.com

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон якобы негативно прокомментировал локдаун словами «люди все равно умрут» перед тем, как ввести ограничительные меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на записи, сделанные личным секретарем Джонсона, Имраном Шафи.

Согласно записям, в марте 2020 года, перед введением ограничительных мер, Джонсон проводил встречу с тогда министром финансов Риши Сунаком. На встрече Джонсон якобы негативно высказался в отношении строгих ограничительных мер из опасений того, что это может навредить британской экономики.

«Почему мы уничтожаем экономику ради людей, которые все равно скоро умрут?» — задал тогда вопрос Джонсон.

Это подтверждает сам Шафи.

До этого экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что станет телеведущим.

Ранее академик Александр Гинцбург рассказал о том, какие уроки нужно извлечь из пандемии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий