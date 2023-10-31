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В Киеве дали прогноз по новой помощи США для Украины

Кулеба уверен, что в конгрессе США поддержат новую помощь для Украины

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

В палате представителей конгресса США найдется достаточно сторонников продолжения помощи Украине, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает Reuters. По его словам, в Киеве рассчитывают на согласование дополнительной военной поддержки для страны в американском парламенте.

«На данный момент у нас есть все основания полагать, что в палате представителей США есть голоса за законопроект, предоставляющий Украине дополнительную поддержку», — отметил Кулеба.

Он добавил, что ему известно о политическом сопротивление данному проекту, но для конгрессменов было бы «грехом» не использовать законодательство для продвижения своих собственных интересов. Кулеба подчеркнул, что в конечном итоге будет иметь значение голосование по проекту, а не риторика вокруг него.

Речь идет о проекте на $106 млрд, который по инициативе президента США Джо Байдена включает в себя поддержку как Украины, так и Израиля. Предложение негативно встретили в Республиканской партии, которая обладает большинством в палате представителей конгресса США. Новый спикер нижней палаты американского парламента Майк Джонсон уже пообещал разделить пакет помощи для Украины и Израиля, поскольку у него есть опасения по поводу финансирования Киева.

Ранее в конгрессе США заявили, что в снарядах для ВСУ нуждается Израиль.

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