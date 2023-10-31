Украине предсказали тяжелую зиму из-за критического состояния энергообъектов

Предстоящая зима станет непростой для Украины, энергетическая сфера которой столкнется с огромной нагрузкой, считает политолог Данила Гуреев. Моменты критической загруженности уже дают о себе знать, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Зимой нагрузка на энергетику в разы сильнее, чем летом, напомнил политолог. «У Украины есть огромное количество проблем с логистикой, связанных с железнодорожной ветвью. Уже сегодня электростанции, как атомные, так и простейшие тепловые, испытывают ряд трудностей», — сказал он.

С 1991 года Украина не проводила никакой модернизации энергообъектов, так как на это нет технической возможности. Помочь в этом могла бы Россия, «которая на данном этапе истории не станет этим заниматься», заявил Гуреев.

Политолог также напомнил о том, что на состоянии этой сферы Украины сказались удары по объектам энергетической инфраструктуры. И хотя сейчас атак нет, это не гарантирует их возобновления, предупредил Гуреев.

«Нагрузка уже очень серьезная и может еще возрасти. Вполне возможно, Украина сможет пережить эту зиму, но она не покажется ей простой», — заключил политолог.

Напомним, в Британии Украине также посоветовали готовиться к тяжелой зиме, заявив, что будущие российские удары по критической инфраструктуре страны являются угрозой стратегического масштаба.

В августе в Киеве обсудили подготовку к зиме, назвав вопрос защиты критической и энергетической инфраструктуры приоритетным.