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В Грузии назвали условие для возвращения Саакашвили в тюрьму

В минюсте Грузии заявили, что возвращение Саакашвили в тюрьму зависит от врачей

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Irakli Gedenidze

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет возвращен в пенитенциарное учреждение, когда врачи дадут соответствующую рекомендацию, заявил министр юстиции республики Рати Брегадзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, политик не сможет участвовать в будущих выборах в стране не только из-за своего заключения, но и потому что является гражданином Украины.

«Саакашвили говорит, что он украинец и это подтвержденный факт <…> Этот человек не имеет права на политическую деятельность в Грузии, политическое членство, не забывайте», — пояснил Брегадзе.

Он добавил, что Саакашвили сам отказался от гражданства Грузии и уехал на Украину после своего президентства. Брегадзе подчеркнул, что не понимает, как бывший главнокомандующий мог пойти на подобный шаг и так поступить со своей страной.

«Когда будет рекомендация врачей, его [Саакашвили] вернут в пенитенциарное учреждение», — заключил глава минюста Грузии.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее в Грузии раскрыли единственную мечту Саакашвили.

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