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Стало известно о контактах США и ХАМАС через Катар

РИА Новости: США контактируют с руководством ХАМАС через Катар

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Соединенные Штаты контактируют с руководством радикальной группировки ХАМАС через Катар, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Дохе.

«США ведут контакты с ХАМАС. Делают это через Катар», — заявил собеседник информагентства.

Других подробностей он не привел, уточняется в материале.

7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках операции «Наводнение Аль-Аксы», объявленной ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Количество пострадавших и разрушений в результате этого конфликта значительно возросло, и МИД России призвал стороны прекратить боевые действия.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, продолжается уже много десятилетий и является источником напряженности в регионе.

В 1947 году ООН предложила создание двух государств — Израиля и Палестины, однако было создано только израильское государство.

Ранее премьер Израиля оценил возможность соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

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