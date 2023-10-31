Украина столкнулась с кризисом во многих сферах, который может свергнуть Владимира Зеленского и его правительство, пишет Asia Times.

Ситуация в стране резко ухудшилась после провала широко разрекламированного контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором армия понесла значительные потери как в живой силе, так и в военной технике, следует из текста. При этом, Киев «практически ничего не показал», пишут авторы.

Теперь ВС РФ перешли в собственное наступление, что демонстрируют тактические успехи России на всей линии боевого соприкосновения, пишет AT. Практически каждый отчет указывает на важные успехи российской армии, несмотря на подкрепления, которые регулярно вводит Украина, следует из текста.

В материале также указывается на проблемы Владимира Зеленского с высшим военным командованием.

«Если военная ситуация продолжит ухудшаться и Конгресс США откажется хотя бы от части денег для Украины, срок полномочий Зеленского, возможно, достигнет конечной точки. Зеленский может оказаться в затруднительном положении», — говорится в тексте.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Он отметил, что завершение контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) «совершенно очевидно». При этом эксперт назвал операцию украинских войск огромным провалом и катастрофой для страны.

Ранее польское издание оценило перспективы контрнаступления ВСУ.