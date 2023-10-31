Палестина обвинила Израиль в прямых бомбардировках больниц в Газе

МИД Палестины раскритиковал Израиль за преднамеренные атаки на больницы в секторе Газа, передает Al Jazeera. В ведомстве отметили, что еврейское государство бьет по машинам скорой помощи, медицинским центрам и бригадам, работающим в регионе с помощью прямых бомбардировок.

«Министерство считает, что нападение на оставшиеся больницы является углублением войны геноцида, развязанной оккупирующим государством в секторе Газа, лишением граждан и пациентов их права на простейшие формы медицинского лечения», — говорится в сообщении.

МИД Палестины призвал мировое сообщества прислушаться к «плачу и страданием палестинцев» и принять меры для обеспечения защиты больниц в секторе Газа от атак Израиля. В ведомстве подчеркнули, что самым верным способом в текущей ситуации будет прекращение войны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США предупредили об угрозе полного уничтожения Израиля.