В Кремле сообщили об отсутствии зарегистрированных кандидатов в президенты

Предвыборная кампания в РФ пока не была объявлена, но многие возможные кандидаты соответствуют критериям. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

В издании «Ведомости» сообщали, что экс-депутат Госдумы Борис Надеждин хочет выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах.

«Может появиться разное количество кандидатов. У нас в Конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, большинство потенциальных кандидатов, готовых участвовать в избирательной кампании, соответствуют предъявляемым критериям.

Однако Песков обратил внимание, что к настоящему моменту предвыборная кампания не объявлялась.

До этого Песков пояснял, что Кремль ориентируется на слова Владимира Путина о проведения выборов во время специальной военной операции. В Кремле отреагировали на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова перенести президентские выборы из-за СВО.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».