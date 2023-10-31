В Кремле прокомментировали идею Турции создать альтернативу ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ООН остается безальтернативным международным механизмом, несмотря на его неэффективность. Таким образом Песков прокомментировал предложение Турции создать альтернативу ООН.

«Мы считаем, что по-прежнему система ООН, несмотря на большую неэффективность по жизненно важным вопросам повестки дня, остается единственным и безальтернативным международным механизмом», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что создать альтернативу этой организации очень сложно, так как она требует международного консенсуса. При этом идея Турции также потребует этого консенсуса, которого будет очень сложно достичь в современную эпоху критических противоречий. По мнению Пескова, удастся ли Турции создать такой механизм, покажет только время.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о необходимости «переломить ситуацию в секторе Газа», где вместо гуманитарной паузы он увидел «беспрецедентную эскалацию бомбардировок».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.