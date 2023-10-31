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Лукашенко высказался о компенсациях от России из-за смещения сроков ввода БелАЭС

Лукашенко: Минск попросил от Москвы компенсацию из-за сроков постройки БелАЭС

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Mikhail Metzel/Sputnik/Reuters

Белоруссия поставила перед Россией вопрос о компенсации в связи с задержкой ввода в эксплуатацию БелАЭС. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он отметил, что эти вопросы были поставлены из-за нарушения сроков ввода станции. По словам белорусского лидера, ответственность за это несет российская сторона.

«Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо — как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет», — отметил он.

Принимая доклад о завершении строительства БелАЭС, глава Белоруссии предложил министерству энергетики оценить, насколько это удовлетворяет белорусскую сторону.

Строительство БелАЭС стартовало в 2013 году при поддержке Российской Федерации. В ноябре 2020 года состоялся официальный запуск первого блока. Второй энергоблок подключили к энергосистеме страны 13 мая 2023 года. Общая мощность станции составляет 2400 МВт.

Ранее министерство энергетики Белоруссии опровергло сообщения ряда интернет-ресурсов о дефектах на Белорусской АЭС.

Ранее Лукашенко назвал Белоруссию «чернобыльской республикой».

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