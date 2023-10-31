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Нетаньяху убеждал ЕС надавить на Каир для приема палестинских беженцев

FT: Нетаньяху просил ЕС надавить на Каир для приема беженцев из Газы

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Abir Sultan

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убеждал европейских чиновников оказать давление на Египет, чтобы Каир принял палестинских беженцев из сектора Газа. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на анонимного дипломата.

Отмечается, что с таким предложением Нетаньяху выступил во время встреч на саммите Европейского союза (ЕС) 26-27 октября. Но Франция, Великобритания и Германия отвергли его предложение как нереалистичное.

«Решение заключается в принятии египтянами жителей Газы, по крайней мере на время конфликта. Но мы не восприняли это всерьез, потому что позиция Египта всегда была очень четкой — они просто не сделают этого», — поделился дипломат.

Европейские чиновники добавили, что Каир ясно дал понять, что готов пропустить в Газу гуманитарную помощь и принимать людей с двойным гражданством.

До этого газета Times of Israel писала, что Израиль позволил ежедневно въезжать в Газу 100 грузовикам с гуманитарной помощью после переговоров с Соединенными Штатами.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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