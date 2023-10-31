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Глава Дагестана заявил, что все виновники беспорядков будут наказаны

Глава Дагестана Меликов: виновные в беспорядках в аэропорту получат по заслугам

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе видеообращения, которое опубликовано в Telegram-канале, заявил, что все виновные в беспорядках в аэропорту Махачкалы «получат по заслугам».

Он отметил, что никому из виновных не будет снисхождения. По его словам, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела.

«Допускаю, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально. Но каждый, кто отличился, получит по заслугам», — отметил Меликов.

По его словам, те, кто считает, что не понесет заслуженного наказания, глубоко заблуждаются. Глава республики пообещал обеспечить законность и порядок в Дагестане в полном объеме.

Также Сергей Меликов сообщил, что международный аэропорт Махачкалы полностью восстановил свою работу.

До этого Меликов заявлял, что беспорядками в аэропорту Махачкалы «оперировали» с территории Украины. По его словам, инициаторы этой акции были враги России.

Ранее Путин назвал «мразями» тех, кто инициировал беспорядки в Дагестане.

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