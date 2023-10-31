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В Раде прокомментировали законопроект о помощи США Израилю

Депутат Рады Железняк: помощь США Израилю не сулит ничего хорошего для Украины

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что выделение финансовой помощи США Израилю является плохим сигналом для Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас 61 миллиард долларов будет трудно найти», — отметил депутат.

До этого газета The Hill писала, что в палату представителей конгресса США внесли законопроект о выделении Израилю экстренной дополнительной поддержки в размере $14,3 млрд без остальных запросов президента Соединенных Штатов Джо Байдена на оборонную помощь Украине и Тайваню.

Предполагается, что $4 млрд пойдут на израильские системы противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида», а также еще $1,2 млрд на разработку системы ПРО для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия.

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол говорил, что конфликты на Украине и в Израиле рискуют «обанкротить» Соединенные Штаты.

Ранее в США заявили, что Байден не смог убедить американцев оказывать помощь Украине.

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