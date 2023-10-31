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СМИ заявили о провале саммита по Украине на Мальте

Bloomberg: мирный саммит Зеленского на Мальте закончился провалом из-за Израиля

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Johanna Geron/Reuters

Прошедший на выходных мирный саммит по конфликту на Украине не принес ожидаемого результата, пишет агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, страны глобального Юга не заинтересовались мирной формулой Киева. Их внимание отвлек на себя конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, некоторые участники саммита требовали присутствия российской стороны при мирных переговорах. Один из участников саммита заявил, что время мирных переговоров будет зависеть от президентских выборов в США.

«Усилия Украины по поиску союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения ее формулы мира были перечеркнуты растущим беспокойством по поводу Израиля и ХАМАС», — говорится в публикации.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский приедет с визитом в Москву, если только такое распоряжение поступит от США.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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