В Израиле осудили проект резолюции непостоянных членов СБ ООН по войне с ХАМАС

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан высказался против проекта резолюции десяти непостоянных членов СБ ООН по конфликту с ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.

«Насколько я знаю, он не включает право Израиля на самооборону, он не включает четкое осуждение бойни, устроенной ХАМАС, не включает призыва к немедленному освобождению похищенных мирных граждан без предусловий» — подчеркнул дипломат.

Из сказанного Эрдан сделал вывод, что данную резолюцию не стоит принимать.

До этого в ООН прокомментировали отказ Израиля пропустить топливо в Газу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.