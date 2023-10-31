ООН требует открыть второй КПП для доставки гумпомощи в Газу

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ ООН (БАПОР) Филипп Лаззарини потребовал открытия второго КПП на границе Египта и сектора Газа для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что поступающий в настоящее время через КПП «Рафах» в сектор Газа объем продуктов и медикаментов «намного меньше необходимого», при этом «отключение услуг связи и интернета» в секторе также мешает работе гуманитарной миссии. Также Лаззарини сообщил о трагической кончине 60 работников миссии при обстрелах.

До этого в ООН прокомментировали отказ Израиля пропустить топливо в Газу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.