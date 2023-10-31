Япония ввела новые санкции против руководства ХАМАС

Правительство Японии ввело санкции в отношении физических лиц и компаний, связанных с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское министерство иностранных дел.

«Япония ввела санкции в отношении частных лиц и фирм, связанных с ХАМАС», — указывается в материале.

По данным агентства, ограничения заключаются в блокировке финансовых активов частных лиц и компаний, которые помогали спонсировать радикальное движение.

Накануне стало известно, что правительство Японии рассмотрит решение о заморозке активов девяти руководителей ХАМАС, чтобы помешать его финансированию.

До этого Соединенные Штаты расширили список санкций против лиц, связанных, по мнению американских властей, с движением ХАМАС.

Ранее США внесли в санкционные списки девять человек и одну организацию, связанных с ХАМАС.