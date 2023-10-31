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Посол РФ в Вашингтоне заявил, что США не удастся подорвать конституционный строй в России

Посол Антонов: США не удастся подорвать конституционный строй в России

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Alexander Zemlianichenko/AP

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что любые попытки США подорвать конституционный строй, межнациональное и межрелигиозное согласие в России обречены на неудачу. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

По словам посла, он рассматривает «желчную реакцию» американской администрации и местных СМИ на события в Махачкале как попытку расшатать единство России. Он подчеркнул, что в США, видимо, остались разочарованы тем, что российские силовые структуры нейтрализовали инспирированные извне беспорядки.

Антонов заявил, что Вашингтону пора «зарубить на носу», что все потуги, направленные на подрыв конституционного строя и этноконфессионального согласия в России, обречены на провал.

Дипломат призвал американских «псевдостратегов» вместо разжигания конфликтов по всему миру заняться обеспечением безопасности собственных граждан, страдающих от эпидемии вооруженного насилия в стране, в том числе на почве расовой ненависти.

Ранее сообщалось, что посол России в США Анатолий Антонов призвал Соединенные Штаты перестать оказывать финансовую поддержку Украине.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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