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Постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду

Постпред Израиля при ООН Эрдан в знак протеста надел желтую звезду

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Pexels

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан появился в зале заседаний Совета Безопасности с желтой шестиконечной звездой, подобной той, которую евреев заставляли носить на территории нацистской Германии, сообщает РИА Новости.

Эрдан обвинил некоторые страны в том, что они ничего не усвоили за прошедшие 80 лет и забыли, зачем была создана ООН. В связи с этим, заявил дипломат, вся израильская делегация будет носить желтые звезды.

Эрдан сказал, что израильтяне будут носить желтые звезды до тех пор, пока ООН не осудит зверства движения ХАМАС и не потребует немедленного освобождения заложников.

Ранее сообщалось, что на заседании Совета Безопасности ООН постпред России при Организации Василий Небензя заявил, что «на оккупированной палестинской территории разворачивается гуманитарная катастрофа масштаба, сравнимого с библейскими страшными событиями».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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