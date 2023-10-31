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Небензя заявил о гумкатастрофе «библейского масштаба» в Палестине

Небензя указал, что на в Палестине происходит катастрофа библейского масштаба

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John Minchillo/AP

На заседании Совета Безопасности ООН постпред России при Организации Василий Небензя заявил, что «на оккупированной палестинской территории разворачивается гуманитарная катастрофа масштаба, сравнимого с библейскими страшными событиями». Об этом пишет РИА Новости.

По информации, поступающей из Западного берега реки Иордан и сектора Газа, число погибших превысило 8 тысяч человек, включая множество детей, женщин и пожилых людей. Еще более 2 тысяч человек находятся под завалами, половина из них также являются детьми. Более 21 тысячи человек получили ранения, а количество перемещенных лиц в Газе достигло 1,6 миллиона.

В начале октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой со стороны сектора Газа в рамках операции «Наводнение Аль-Аксы», проводимой палестинским движением ХАМАС. Боевики ХАМАС проникли в южные районы Израиля, открывали огонь как по военным, так и по гражданским объектам, а также захватили заложников. По данным местных властей, в Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, включая 300 военных, еще более 5 тысяч получили ранения.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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