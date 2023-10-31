Путин заявил о невозможности оправдать удары по сектору Газа

Российский президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане заявил, что ничем невозможно оправдать страшные события, которые происходят сейчас в секторе Газа. Его слова передает РИА Новости.

«Страшные события, которые происходят сейчас в секторе Газа, <...> ничем оправдать нельзя», — утверждает глава государства.

По его словам, на данный момент в Газе «без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым негде укрыться от бомбардировок» и некуда сбежать.

«Когда смотришь на окровавленных детей, <...> на то, как страдают женщины, <...> и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах», — сказал президент.

Накануне Путин предлагал разрешить обострившуюся в октябре ситуацию на Ближнем Востоке путем создания для жителей Палестины полноценного государства.

Незадолго до этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что необходимо урегулировать ближневосточный конфликт мирным путем, выполнив условия нескольких документов, в том числе Резолюции Совбеза ООН от 22 ноября 1967 года и плана раздела Палестины от 29 ноября 1947 года.

Ранее в Кремле рассказали о позициях Путина и Эрдогана по конфликту на Ближнем Востоке.