ХАМАС готов совершить с Израилем обмен всех пленных

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о готовности совершить обмен пленными с Израилем. Об этом представитель движения Хазем Касем рассказал панарабскому телеканалу »Аль-Джазира».

По словам Касема, ХАМАС готов обменять всех имеющихся у него пленных на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. При этом Касем особо подчеркнул, что Израиль получит своих граждан только в том случае, если согласится освободить всех без исключения палестинских заключенных.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не согласится на прекращение огня с ХАМАС, призывы к прекращению огня означают, что Израиль уступит ХАМАС и сдастся.

До этого Нетаньяху заявил, что видео с тремя израильскими заложницами, которые требуют своего освобождения, является «жестокой психологической пропагандой».

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».