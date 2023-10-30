Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ХАМАС готов совершить с Израилем обмен всех пленных

ХАМАС в обмен на освобождение палестинцев готов отпустить израильских пленных

close
100%
Ahmed Zakot/Global Look Press

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о готовности совершить обмен пленными с Израилем. Об этом представитель движения Хазем Касем рассказал панарабскому телеканалу »Аль-Джазира».

По словам Касема, ХАМАС готов обменять всех имеющихся у него пленных на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. При этом Касем особо подчеркнул, что Израиль получит своих граждан только в том случае, если согласится освободить всех без исключения палестинских заключенных.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не согласится на прекращение огня с ХАМАС, призывы к прекращению огня означают, что Израиль уступит ХАМАС и сдастся.

До этого Нетаньяху заявил, что видео с тремя израильскими заложницами, которые требуют своего освобождения, является «жестокой психологической пропагандой».

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий