Кадыров прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям из-за действий израильских властей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «израильский режим показал свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей».

Кадыров считает, что нельзя идти на поводу у врагов России, а также расшатывать ситуацию изнутри. По его мнению, нельзя митинговать, громить аэропорты «в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию».

Он утверждает, что подобные действия неприемлемы и будут жестко пресекаться.

До этого президент России Владимир Путин, комментируя беспорядки в Дагестане, призвал тех, кто якобы переживает за граждан Израиля, расследовать деятельность спецслужб США, работающих на Украине.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.