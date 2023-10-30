Путин назвал ключ к решению конфликта Израиля и Палестины

Россия считает, что разрешить обострившуюся в октябре ситуацию на Ближнем Востоке можно только путем создания для жителей Палестины полноценного государства. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент РФ Владимир Путин.

«В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке никогда не было корысти, интриг и двойного дна. <...> Ключ к решению [палестино-израильского] конфликта — создание полноценного палестинского государства. Мы не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству», — отметил Путин.

Вечером 30 октября проводится совещание с участием Путина, главной темой которого являются антисемитские акции, накануне прошедшие в Дагестане из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в республику на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта Махачкалы и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее во время совещания Путин рассказал, что США желают ослабить Россию и посеять внутри нее смуту.