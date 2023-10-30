Путин назвал «мразями» тех, кто инициировал беспорядки в Дагестане

Президент России Владимир Путин, комментируя беспорядки в Дагестане, призвал тех, кто якобы переживает за граждан Израиля, расследовать деятельность спецслужб США, работающих на Украине, передает ТАСС.

«Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мрази да и только, по-другому и сказать невозможно», — заявил глава государства.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в МИД России заявили, что киевский режим может быть связан с событиями в Дагестане.