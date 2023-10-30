Путин заявил о желании США расколоть Россию изнутри, ослабить и посеять смуту

Президент России Владимир Путин, открывая совещание по ситуации в Дагестане, заявил о желании США расколоть Россию изнутри, ослабить и посеять смуту. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Не добиваясь успеха на поле боя, (США) хотят расколоть нас, что касается России, изнутри, ослабить и посеять смуту», — сказал глава государства.

До этого Путин призвал власти Соединенных Штатов уважать другие государства, а также уметь искать компромиссы.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее Путин заявил, что Россия не будет обращаться с другими странами так же как США, которые действуют, исходя исключительно из своих «эгоистических интересов».