Премьер Израиля оценил возможность соглашения о прекращении огня с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не согласится на прекращение огня с ХАМАС, призывы к прекращению огня означают, что Израиль уступит ХАМАС и сдастся. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Израиль в данной ситуации будет действовать по аналогии с США, которые не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл Харбора или 11 сентября.

«Призывы к прекращению огня означают призывы к тому, чтобы уступить ХАМАС, терроризму и варварству. Этого не будет», — подчеркнул Нетаньяху.

До этого Нетаньяху заявил, что видео с тремя израильскими заложницами, которые требуют своего освобождения, является «жестокой психологической пропагандой».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.