Нетаньяху ответил на вопрос о возможности своей отставки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции ответил на вопрос о возможности своей отставки. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на данный вопрос, глава израильского кабмина заявил, что его цель сейчас является война с палестинской группировкой ХАМАС.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала, что конец конфликта между ХАМАС и Израилем будет окончанием политической карьеры Нетаньяху. По информации издания, вероятнее всего, он покинет пост главы партии «Ликуд» и уйдет с должности премьера.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.