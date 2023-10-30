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США заподозрили в отправке военных в Газу на стороне Израиля

Экс-посол Палестины Харфи: военные США участвуют в боях на стороне Израиля

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Ariel Schalit/AP

Американские военные участвуют в боевых действиях в секторе Газа на стороне Израиля, заявил бывший посол Палестины во Франции Салман Харфи, передает РИА Новости. По его словам, силы США оказывают поддержку израильской стороне непосредственно на местности.

«Они не только поддерживают [Израиль], но и участвуют в войне против палестинского народа. США направляют военные кадры на местность. Они вовлечены в военные действия на местах в Газе», — пояснил Харфи.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала остановить войну на Ближнем Востоке.

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Война в Израиле
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