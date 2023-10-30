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Нетаньяху прокомментировал видео с заложницами ХАМАС

Нетаньяху назвал «жестокой пропагандой» видео ХАМАС с израильскими заложницами

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Amir Cohen/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что видео с тремя израильскими заложницами, которые требуют своего освобождения, является «жестокой психологической пропагандой». Его цитирует РИА Новости.

«Я обращаюсь к Елене Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт, которые были похищены ХАМАС, совершающим военные преступления. Я обнимаю вас. Наши сердца сочувствуют вам и другим похищенным», — сказал премьер.

По его словам, израильские власти делают все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести людей домой.

30 октября палестинское радикальное движение ХАМАС выложило в своем Telegram-канале видео с тремя женщинами, которые, по заявлению боевиков, являются удерживаемыми ими в плену израильскими гражданами. На кадрах одна из заложниц обращается к Нетаньяху.

По словам женщины, пленники ХАМАС страдают из-за «политической и военной неудачи» и «провала», который израильские власти допустили 7 октября.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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