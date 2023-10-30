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В Германии намекнули на риск разрушения правящей коалиции

Bild: в СвДП требуют выхода партии из правящей коалиции Германии

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Региональные политики Свободной демократической партии (СвДП), которая входит в правящую коалицию вместе с социал-демократами и «Зелеными», призывают руководство партии к выходу из правительства Германии, пишет Bild. По информации издания, письмо с подобным призывом подписали 26 политиков земельного и муниципального уровней.

«Мы — группа преданных своему делу членов СвДП, которые не хотят, чтобы СвДП была уничтожена в результате падения этого правительства», — говорится в тексте.

Как отмечает Bild, причиной для подобного обращения стало падение рейтингов правящей коалиции и плохие результаты партий на земельных выборах в Гессене и Баварии. Издание подчеркивает, что с точки зрения представителей СвДП, негативный исход голосования стал «справедливым наказанием» со стороны избирателей, разочарованных политикой кабмина ФРГ.

Ранее рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до рекордно низкого уровня.

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