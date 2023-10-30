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В США заявили, что Зеленского разозлили итоги его визита в Вашингтон

Time: Зеленского разозлило снижение интереса Запада к Украине

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Johanna Geron/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский оказался разозлен итогами сентябрьской поездки в Вашингтон из-за потери интереса к Украине. Об этом пишет американский журнал Time, ссылаясь на источники в окружении руководителя республики.

По словам автора статьи, после визита Зеленского в столицу США корреспонденты Time попытались понять, какая у Киева будет реакция на полученные сигналы, особенно на настойчивые призывы к главе украинского государства бороться с коррупцией внутри его собственного правительства, а также «на угасающий энтузиазм по поводу военного конфликта, конца которому не видно».

«В свой первый день в Киеве я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: «Злой», — заявил автор.

Он указал, что украинский лидер видит, что интерес к событиям на Украине в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. По мнению представителя команды Зеленского, он чувствует себя преданным западными союзниками.

В публикации также отмечается, что у Зеленского пропал «привычный блеск оптимизма, чувство юмора, стремление оживить встречу в военном кабинете шуткой или остроумным анекдотом».

«Теперь он приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит», — цитирует издание слова человека, приближенного к президенту Украины.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов высказал мнение, что Зеленского ждет судьба заключенного.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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