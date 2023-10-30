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В США рассказали, что омрачило форум по Украине на Мальте

Bloomberg: на встрече по Украине на Мальте часто отвлекались на Ближний Восток

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Vasily Fedosenko/Reuters

Урегулирование конфликта на Украине не стало единственной темой форума на Мальте, проходившего с 28 по 29 октября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, участники встречи активно обсуждали обострение палестино-израильского конфликта параллельно с украинским кризисом.

«Усилия Украины по привлечению союзников из так называемого Глобального Юга для продвижения проекта мира были омрачены растущей обеспокоенностью по поводу войны между Израилем и Хамасом во время встречи на Мальте», — говорится в материале.

Как отмечает Bloomberg, пока Украина пытается найти поддержку в тех государствах, которые нейтрально отреагировали на российскую военную спецоперацию, конфликт на Ближнем Востоке рискует распространиться на другие страны. Агентство подчеркивает, что еще одним негативным фактором для Киева стало то, что на форуме на Мальте не было представителей Китая.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США заявили об обиде Зеленского на потерю интереса со стороны Запада.

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