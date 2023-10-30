Кандидат в президенты США пообещал не позволить Украине развязать третью мировую войну

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами пообещал не дать Украине развязать третью мировую войну. Об этом он написал в социальной сети X.

«Мы избежим третьей мировой войны, если каждая нация будет следить за своими интересами, потому что мировая война, вообще-то, не в интересах каждой отдельной страны», — сказал политик.

По его словам, единственный вариант, при котором эта война произойдет, это если государствам вроде Украины «со стимулами к широкой войне» удастся втянуть Соединенные Штаты в таковую. Этого не случится «при моем руководстве» США, указал Рамасвами.

Ранее Рамасвами заявил, что США должны стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривало бы переход русскоязычных регионов в состав России.

До этого Рамасвами пообещал в случае победы в борьбе за пост американского лидера гарантировать, что Украина не войдет в НАТО, если Москва выполнит ряд условий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.