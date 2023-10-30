Палестина призвала остановить войну на Ближнем Востоке

Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе выступил за открытие гуманитарных коридоров в секторе Газа на фоне нового витка палестино-израильского конфликта, передает Al Jazeera. По его словам, населению региона необходима вода, топливо, медикаменты и продовольствие.

«Мы громко возвысим наш голос, остановим войну против нашего народа», — отметил Штайе, выступая перед членами палестинского правительства.

Он добавил, что в настоящее время Газа получает недостаточный объем гуманитарной помощи на фоне продолжения атак Израиля по региону. Штайе подчеркнул, что 20 грузовиков в день не способны удовлетворить потребности людей.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль обвинили в реализации политики выжженной земли в Газе.