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В МИД России сообщили о связи Киева с событиями в аэропорту в Махачкале

Захарова заявила, что ключевую роль в событиях в аэропорту Махачкалы сыграл Киев

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим может быть связан с событиями в Дагестане в том числе на фоне реакции украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на официальном сайте российского дипведомства.

«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов», — подчеркнула российский дипломат.

По словам Захаровой, быстрая реакция со стороны Зеленского и содержание заявлений свидетельствуют о факте информационной диверсии.

Как считает официальный представитель МИД РФ, была осуществлена информационная диверсия киевскими спецслужбами, при этом был скоординированный характер информационной кампании.

Также дипломат обратила внимание, что в Киеве сейчас заинтересованы в дестабилизации ситуации в РФ на международной арене по причине смены фокуса внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины из-за обстановки на Ближнем Востоке.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле.

Согласно последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков.

Ранее сообщалось, что Центральный аппарат СК России займется делом о беспорядках в Махачкале.

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