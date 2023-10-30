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На Украине назвали сроки получения первых истребителей F-16

Представитель ВСУ Игнат: Украина может получить первые F-16 весной 2024 года

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Ints Kalnins/Reuters

Власти Украины надеются на получение первых американских истребителей F-16 весной следующего года, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает ТСН. По его словам, все западные чиновники называют разные даты поставки самолетов.

«Мы пока опираемся на весну, ведь если начался процесс тренировки наших пилотов уже с авиационными инструкторами, то в принципе, думаю, можно рассчитывать на те заявления, которые сделали украинские власти», — пояснил Игнат.

Он добавил, что в Киеве с нетерпением ждут завершения обучения украинских летчиков за рубежом. Игнат подчеркнул, что это непростой процесс, как и создание инфраструктуры на Украине для размещения самолетов.

«Полторы сотни [истребителей] — это то количество, которое позволило бы защищать нашу страну, ее воздушное пространство. Это в перспективе, когда мы заменим весь парк советской устаревшей техники на F-16», — заключил представитель ВСУ.

Ранее в США раскрыли главную проблему украинской армии.

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