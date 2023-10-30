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Армения и Украина обсудили активизацию сотрудничества

Секретарь Совбеза Армении и глава ОП Украины обсудили активизацию сотрудничества

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Shutterstock

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время саммита по «формуле мира» Киева на Мальте обсудили перспективы активизации сотрудничества между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Армении на Украине.

Как следует из сообщения, представители Еревана и Киева обсудили состояние двусторонних отношений, отметив важность первой встречи главы Украины Владимира Зеленского и премьера Армении Никола Пашиняна во время саммита ЕС в Гранаде 5 октября.

Также Андрей Ермак выразил благодарность жене Пашиняна Анне Акопян за участие в саммите, организованном супругой президента Украины Еленой Зеленской, который проходил в Киеве в начале сентября.

«Глава администрации президента [Украины] подтвердил приверженность украинской стороны укреплению сотрудничества с Арменией, в частности, в вопросах евроинтеграции», — говорится в сообщении.

Встреча по украинской «формуле мира» прошла на Мальте 28–29 октября. В состав участников вошли страны G7, ЮАР, Катар, Турция и Индия. Некоторые государства участвовали в конференции в режиме онлайн. Офис украинского лидера сообщал об участии во встрече на Мальте представителей больше 50 стран.

Ранее Кулеба опроверг заявления о потере интереса к Украине после встречи на Мальте.

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