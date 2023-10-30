Пашинян оценил готовность мирного договора между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заключение мирного договора между Ереваном и Баку зависит от соблюдения основных принципов, передает News.am. По его словам, речь идет о трех положениях, которые уже согласованы сторонами.

«Первый принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга. Причем с тем пониманием, что территория РА [Республики Армения] составляет 29800 кв. км, а Азербайджана — 86600 кв. км», — пояснил Пашинян выступая перед армянским парламентом.

Он добавил, что второй принцип касается использования Алма-Атинской декларации в качестве основы для разрешения вопросов, связанных с делимитацией и демаркацией границ двух государств. Пашинян подчеркнул, что третье положение — открытие всех региональных коммуникаций.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

По завершении операции Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работу по которому стороны активизировали с начала 2023 года. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее в Азербайджане заявили об актуальности мирного соглашения с Арменией.