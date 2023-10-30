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В Кремле не смогли оценить действия властей по беспорядкам в Дагестане

Песков призвал дождаться совещания Путина для оценки беспорядков в Махачкале

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Официальный представитель Кремля не стал оценить действия властей Дагестана в связи с беспорядками, которые произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы.

«Дождемся совещания», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить действия региональных властей.

Как рассказал представитель Кремля, президент РФ Владимир Путин со вчерашнего дня получает доклады от ФСБ, Росгвардии и руководства Дагестана о ситуации в аэропорту. Сегодня вечером президент проведет большое совещание, на котором обсудит попытки Запада расколоть общество РФ, подчеркнул он.

30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в республике проводятся противниками России. По его словам, силовики в ходе разгона беспорядков не применяли физическую силу, «надеясь образумить толпу».

Меликов также сообщил, что возбуждены уголовные дела по ряду фактов, ставших причиной беспорядков. Все ответственные понесут заслуженную ответственность, подчеркнул он.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

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