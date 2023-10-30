Китай намерен вместе с РФ реагировать на вызовы и угрозы безопасности

Китай будет вместе с Россией реагировать на угрозы в сфере безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Пекине, передает ТАСС.

«Китай готов вместе с Россией активно реагировать на различные угрозы и вызовы безопасности», — отметил Чжан Юся.

Он добавил, что стороны намерены совместно поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность. Зампред ЦВС КНР напомнил, что военное сотрудничество двух стран обладает большим потенциалом и уже дает плодотворные результаты.

До этого в КНР заявили, что никогда не позволят Тайваню отделиться. По словам Чжана Юсяя, в основе основных интересов государства лежит тайваньский вопрос, а принцип «одного Китая» является всеобщим консенсусом международного сообщества.

Ранее в Китае утвердили заместителей Си Цзиньпина в Центральном военном совете.