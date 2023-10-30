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Глава Дагестана признался, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале

Глава Дагестана Меликов рассказал о стыде за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов признался, что испытывает стыд за события, которые произошли в аэропорту Махачкалы, передает ТАСС.

«Стыдно за те события, которые произошли вчера, так как Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы», — сказал он.

Руководитель региона считает, что дагестанское население показало себя не с лучшей стороны, атаковав аэропорт.

Меликов уверен, что беспорядками в Махачкале руководили с территории Украины. Он указал, что поддерживали участников беспорядков те, кому не выгодны социально-экономические преобразования в регионе.

Также Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы «отмыться от позора». По его мнению, сделать они это могут в зоне специальной военной операции на Украине. Глава региона подчеркнул, что «прощения не будет никому» из участников беспорядков.

29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, говоря о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что аэропорт освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляли, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

Ранее МВД сообщило о задержании 60 участников протестов в аэропорту Махачкалы.

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