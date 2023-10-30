Посол Израиля отверг возможность прямых переговоров с ХАМАС

Посол Израиля в России Александр Бен Цви отверг возможность прямых переговоров между Израилем и ХАМАС. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Он также подчеркнул, что Иерусалим на данный момент не располагает данными о состоянии заложников, которых удерживает радикальная группировка.

«Нет прямых переговоров между Израилем и ХАМАС и не может быть, потому что наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий», — заявил дипломат.

По данным издания Ynet, ХАМАС удерживает в плену 138 иностранных граждан.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».