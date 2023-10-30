Американский профессор заявил о выгодной позиции Путина по конфликту в Израиле

Позиция президента России Владимира Путина по конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС оказалась выгоднее, чем у США. Такое мнение высказал американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, причиной обострения конфликта на Ближнем Востоке стал провал американской политики в этом регионе.

Позиция России, которая заключается в поддержке плана «двух государств для двух народов», и доводы Путина в пользу уважения прав палестинцев и израильских евреев, что является «музыкой для ушей огромного количества людей по всей планете, включая многих евреев».

«Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу, в то время как администрация Байдена увязла глубоко в грязи», — сказал Миршаймер.

До этого министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС может оказаться долгим и обернуться драматическими последствиями для гражданского населения.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».