Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Анкара ведет подготовку по проведению международной конференции по Газе

РИА Новости: Анкара готовится к проведению международной конференции по Газе

close
100%
Depositphotos

Ряд региональных стран поддержали Анкару в проведении международной мирной конференции по Газе, руководство страны ведет соответствующую работу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в турецкой столице.

По его словам, после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ряд региональных стран по дипломатическим каналам отправили сообщения о поддержке этой инициативы.

«По поручению господина президента ведется работа в этом направлении», — сообщил источник.

Он добавил, что в Турции надеются на реализацию этой инициативы в очень скором времени.

25 октября Эрдоган предложил созвать мирную конференцию по конфликту Палестины и Израиля. Также он выступил с объявлением о готовности Турции стать страной-гарантом для Палестины.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что продолжение конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС может привести к дестабилизации ситуации в регионе, скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарного коридора в Газе позволят не допустить этого.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий